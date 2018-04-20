В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал инцидент с полузащитником "Локомотива" Игоря Денисова, который оскорбил допинг-инспектора во время прохождения внесоревновательного тестирования.
"РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным.
Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответсвующие документы уже отправлены в РУСАДА", — цитирует "Спорт-Экспресс" заявление пресс-службы РФС.
Ранее "Зенит" был оштрафован за появление посторонних лиц на поле в матче с "Динамо".