В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым

В РФС прокомментировали инцидент с игроком «Локомотива» Денисовым

"РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным.

Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответсвующие документы уже отправлены в РУСАДА", — цитирует "Спорт-Экспресс" заявление пресс-службы РФС.