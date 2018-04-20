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«Барселона» встретится с «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА
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«Барселона» встретится с «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанская «Барселона» одержал победу над английским «Манчестер Сити» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 5:4.
В параллельной встрече победителем противостояния между «Челси» и португальским «Порту» вышли футболисты лондонского клуба, которые оказались сильнее в серии пенальти — 2:2 (5:4).
Таким образом, «Барселона» и «Челси» встретятся в финале, который состоится 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Коловрей» в швейцарском Ньоне.
"Синие" являются наиболее титулованной командой в истории Юношеской лиги УЕФА. В данном турнире лондонский «Челси» побеждал дважды. «Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА один раз.
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