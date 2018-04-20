«Барселона» встретится с «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

Испанская «Барселона» одержал победу над английским «Манчестер Сити» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 5:4.

В параллельной встрече победителем противостояния между «Челси» и португальским «Порту» вышли футболисты лондонского клуба, которые оказались сильнее в серии пенальти — 2:2 (5:4).

Таким образом, «Барселона» и «Челси» встретятся в финале, который состоится 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Коловрей» в швейцарском Ньоне.

"Синие" являются наиболее титулованной командой в истории Юношеской лиги УЕФА. В данном турнире лондонский «Челси» побеждал дважды. «Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА один раз.