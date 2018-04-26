Полуфинал Лиги Европы. «Арсенал» — «Атлетико», 26 апреля

Ему будет дико сложно.

Мир потихоньку смирился с мыслью об уходе Арсена Венгера . Пока в прессе звучали слова восхищения, в Сети гуляли совсем другие эмоции. Справедливо или нет — каждый ответит себе сам. По теме:

Венгер — редкий динозавр мирового футбола. Да, возможно, он уже не тираннозавр Рекс. Скорее, диплодок. Ну, помните, такая гигантская травоядная махина, которая со своей длиннющей шеей живёт как будто в отдельном мире: там, наверху. Тем не менее его опасаются даже хищники: слишком уж огромен. Таких фигур в мировом футболе можно пересчитать по пальцам. И хоть человеческая память коротка, временами француз был неподражаем. Один на миллион.

Его уход по окончании сезона выглядит очень странным. Странным не в смысле здравого смысла и результатов клуба — он не вяжется с привычной линией поведения Венгера. «Арсенал» в этом сезоне успел продуть почти всё. Венгер обычно видит себя в таких ситуациях ангелом-хранителем, который должен вернуть свой клуб к жизни. Прозрел? Или уход совсем не его инициатива?

Как бы то ни было, вряд ли найдётся хоть один человек, который скажет, что Венгер не заслужил красивого финиша в «Арсенале». Пока он ему не светит. В Кубке лиги «Арсенал» проиграл «Сити» в финале (0:3). В Кубке Англии его выбил в первом же раунде «Ноттингем Форест». Даже в АПЛ всё плохо как никогда: очень велика вероятность, что там Венгер покажет худший результат за все годы в клубе. Сейчас он далёк даже от первой пятёрки. Но, как завещал «МЮ», шансы на выход в ЛЧ всё ещё остаются. Очевидно, речь идёт о возможности выиграть Лигу Европы. Если это случится, а) Венгер напоследок выиграет не самый ненужный титул, б) выведет команду в следующую ЛЧ — сразу на групповой этап. Но идеальный конец может не состояться: в полуфинале «канониров» ждёт, пожалуй, главный фаворит турнира — мадридский «Атлетико».

Три аргумента в пользу «Арсенала»

У «матрасников» наметился серьёзный спад: уже две игры в Примере они не могут забить. И если нулевую ничью с командой-сенсацией этого сезона, «Бетисом», понять можно, то разгромное поражение от «Реала Сосьедад» — очень странный результат. Вряд ли можно считать его просто неудачным стечением обстоятельств. Для «Атлетико» победа в Лиге Европы не является вопросом жизни и смерти. Мадридский клуб и без того уже гарантировал себе место в главном турнире Европы, и победа в ЛЕ будет скорее просто желанна, чем необходима. Чем чревата минимальная потеря концентрации в борьбе на результат, мы видим на примере последних матчей лидера нашего чемпионата. «Арсенал» испытывает эмоциональный всплеск. Одной из возможных (чисто теоретически) версий, почему об уходе Венгера объявили прямо сейчас, называли как раз желание встряхнуть команду перед играми против «Атлетико». Часто такие истории делают разницу: вспомните хотя бы первый матч «Краснодара» после ухода Шалимова. Похоже, в «Арсенале» такой эффект тоже случился, в первом матче после новости об уходе Арсена клуб разгромил лондонский «Вест Хэм».

Три аргумента в пользу «Атлетико»

В «Арсенале» много травмированных. Мохамед Эль-Ненни получил серьёзную травму в последнем матче и теперь рискует пропустить ЧМ (да-да, он египтянин). Вполне вероятно, что не сыграет Озил. Но самое главное — первый матч точно пропустит Генрих Мхитарян

Пьер-Эмерик Обамейянг не заявлен в Лигу Европы. Соответственно габонец смотрит на матчи с «Атлетико» со стороны. Форвард за несколько месяцев в Лондоне забил не так много (6 мячей), но всё равно претендует на статус главного нападающего. С другой стороны, в последних матчах разыгрался Ляказетт. Сейчас у него отличный шанс окончательно оттеснить Обамейянга на вторые роли.

Первый матч на поле гостей традиционно считается преимуществом в двухматчевых раундах: об этом говорят даже сами тренеры. Собраться на решающий матч в родных стенах куда проще, и в этом противостоянии решаться всё будет в Мадриде.

Допустим, Венгер не выиграет. И что дальше?

При всём уважении к «Атлетико», это будет очень грустно. Грустно и скучно. Победа «Арсенала» в Лиге Европы может стать шикарной историей. Вот он сторителлинг: это вам не какой-нибудь «Кровосток» (популярная рэп-группа, если кто не в курсе). Кстати, Симеоне стоит быть осторожным. Есть шанс, что он может отнять Лигу чемпионов у своего будущего клуба. Хотя есть ещё две команды, которые очень сильно против. Но это уже совсем другая история.