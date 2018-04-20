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Тренер «Бешикташа» выписан из больницы
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Пострадавший от действий фанатов тренер «Бешикташа» выписан из больницы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш прошел курс реабилитации и был выписан из больницы после инцидента, произошедшего во время ответного матча 1/2 финала Кубка Турции с "Фенербахче", передает "Советский спорт".
По информации Hurriyet, Гюнеш чувствует себя удовлетворительно. Ему было наложено пять швов.
Ранее сообщалось, что тренер получил повреждение головы после того, как один из болельщиков "Фенербахче" бросил в него предмет с трибуны.
Из-за данного инцидента, который произошел при счете 0:0 на 58-й минуте встречи, матч был прерван.
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