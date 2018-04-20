ЦСКА заработает на аренде стадиона во время матча Россия — Турция

"Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идет только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит Российский футбольный союз (РФС), говорить не могу, это конфиденциальная информация", — цитирует коммерческого директора красно-синих ТАСС.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Турция состоится 5 июня на стадионе "ВЭБ Арена".

Изначально матч должен был пройти на стадионе "Динамо". Однако из-за неготовности арены принять встречу, было принято решение о переносе игры на другой стадион.