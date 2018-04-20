Ещё
ЦСКА заработает на аренде стадиона во время матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА заработает на аренде стадиона во время матча Россия — Турция 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Коммерческий директор московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о возможной прибыли от контрольного матча между сборными России и Турции, которые встретятся на стадионе армейцев.
"Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идет только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит Российский футбольный союз (РФС), говорить не могу, это конфиденциальная информация", — цитирует коммерческого директора красно-синих ТАСС.
Ранее сообщалось, что матч Россия — Турция состоится 5 июня на стадионе "ВЭБ Арена".
Изначально матч должен был пройти на стадионе "Динамо". Однако из-за неготовности арены принять встречу, было принято решение о переносе игры на другой стадион.
Встреча между сборными России и Турции станет последней для команды Станислава Черчесова в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 В РФС прокомментировали инцидент с игроком "Локомотива" Денисовым Арбитру предлагали порвать на камеру российский паспорт под угрозой увольнения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
Швеция отказалась от Ибрагимовича1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение