Усманов: сегодня печальный день в истории «Арсенала»

Усманов: сегодня очень печальный день в истории «Арсенала»

Российский бизнесмен и акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение главного тренера команды Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18. «Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Моё многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвёл революцию в нашем знаменитом клубе», — приводит слова Усманова РИА Новости. Он отметил, что Венгер олицетворяет ценности, определяющий «Арсенал» как организацию — порядочность, класс и традиции. «Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времён, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», — подытожил бизнесмен. Ранее Андрей Аршавин прокомментировал решение Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.