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«Эспаньол» уволил главного тренера
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«Эспаньол» объявил об уходе Флореса с поста главного тренера 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: РИА Новости
«Эспаньол» решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Кике Санчесом Флоресом. Клуб также покинул спортивный директор Хорди Лардин, сообщает официальный сайт «Эспаньола».
Временно исполнять обязанности главного тренера команды будет наставник второй команды «Эспаньола» Давид Гальехо.
Кике Санчес Флорес возглавил «Эспаньол» в 2016 году. После 33 туров чемпионата Испании подопечные 53-летнего специалиста с 36 очками располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице. «Эспаньол» не может одержать победу в Примере на протяжении последних пяти туров (четыре поражения и ничья).
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