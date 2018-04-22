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«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
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«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Лондонский "Челси" одержал победу над "Саутгемптоном" в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
В составе "синих" авторами забитых мячей стали Оливье Жиру и Альваро Мората.
Таким образом, "Челси" стал вторым участником финала турнира. В решающей встрече подопечные Антонио Конте сыграют с "Манчестер Юнайтед", который ранее одолел лондонский "Тоттенхэм Хотспур".
Финальный поединок состоится 19 мая.
Кубок Англии. 1/2 финала"Челси" (Лондон) — "Саутгемптон" (Саутгемптон) — 2:0Голы: 1:0 — Жиру — 46, 2:0 — Мората — 82
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