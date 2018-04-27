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УЕФА определил лучших игроков недели в Лиге Европы
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УЕФА определил лучших игроков недели в Лиге Европы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Интернет
УЕФА определил лучших игроков недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиге Европы. Об этом сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что по пять футболистов французского "Марселя" и английского "Арсенала" вошли в команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Также в состав включен нападающий "Атлетико "Антун Гризманн, который спас свою команду от поражения в матче против "канониров" (1:1).
Команда недели в Лиге Европы:
Вратарь: Йоанн Пеле ("Марсель"),
Защитники: Жордан Амави, Адиль Рами (оба — "Марсель"), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба — "Арсенал");
Полузащитники: Димитри Пайет, Флориан Товен (оба — "Марсель"), Джек Уилшир, Арон Рэмзи (оба — "Арсенал"),
Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал").
Ранее сообщалось, что Симеоне может быть дисквалифицирован на три матча Лиги Европы.
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