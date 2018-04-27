УЕФА определил лучших игроков недели в Лиге Европы

УЕФА определил лучших игроков недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиге Европы. Об этом сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что по пять футболистов французского "Марселя" и английского "Арсенала" вошли в команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Также в состав включен нападающий "Атлетико "Антун Гризманн, который спас свою команду от поражения в матче против "канониров" (1:1).

Команда недели в Лиге Европы:

Полузащитники: Димитри Пайет, Флориан Товен (оба — "Марсель"), Джек Уилшир , Арон Рэмзи (оба — "Арсенал"),

Ранее сообщалось, что Симеоне может быть дисквалифицирован на три матча Лиги Европы.