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Буффон собрался уйти из «Ювентуса»
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Буффон собрался уйти из «Ювентуса» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заинтересован в продолжении карьеры в аргентинском «Бока Хуниорс». Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает Daily Mail.
Главный тренер «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто подтвердил, что предварительные переговоры с итальянским вратарем прошли успешно.
«Президент клуба сказал мне, что они позвонили Буффону, чтобы узнать, готов ли он поработать с нами в Аргентине. Договорились обсудить все повторно после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру, не выиграв Лигу чемпионов, то мог бы попробовать свои силы и побороться за Кубок Либертадорес», — заявил Скелотто.
11 апреля Буффон вместе с «Ювентусом» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» в двухматчевом противостоянии. В концовке второй встречи туринцы выигрывали с устраивающим их счетом 3:0, когда Буффон получил красную карточку, а в ворота итальянского клуба был назначен пенальти, реализованный Криштиану Роналду.
Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Парме», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб. Буффон — десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии. Голкипер ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов.
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