Манчини подвел итоги матча с «Арсеналом»

"Для нас это минус два очка. Играли в большинстве, вели 3:2 и всё-таки пропустили на последних минутах. Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, нужен был крайний защитник, который бы активно действовал на фланге и разгонял игру. Поэтому мы сделали эту замену. Дело не в качестве его игры.

Кузяев не был готов на сто процентов, поэтому не мог выйти в стартовом составе. Он испытывает небольшие проблемы с голеностопом, как и в прошлое воскресенье. Так что весь матч Далер не был готов сыграть" — приводят слова Манчини российские СМИ.