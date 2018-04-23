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Сарри объяснил неприличный жест фанатам «Ювентуса»
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Главный тренер «Наполи» объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» перед игрой 34-го тура итальянской Серии А.
«Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Никогда не показывал такого жеста кому-то за то, что он болеет за «Ювентус», — приводит слова Сарри «Чемпионат».
Он также отметил, что большая часть болельщиков туринского клуба ведёт себя адекватно.
«Большинство фанатов «Ювентуса» — восхитительные люди. В нашем отеле был один, с которым мы здорово пошутили и посмеялись. А конфликт вышел только с теми, кто в нас плевал и оскорблял нас», — добавил Сарри.
Ранее наставник неаполитанцев перед прибытием на стадион продемонстрировал средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.
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