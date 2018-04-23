Сарри объяснил неприличный жест фанатам «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» перед игрой 34-го тура итальянской Серии А.

«Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Никогда не показывал такого жеста кому-то за то, что он болеет за «Ювентус», — приводит слова Сарри «Чемпионат».

Он также отметил, что большая часть болельщиков туринского клуба ведёт себя адекватно.

«Большинство фанатов «Ювентуса» — восхитительные люди. В нашем отеле был один, с которым мы здорово пошутили и посмеялись. А конфликт вышел только с теми, кто в нас плевал и оскорблял нас», — добавил Сарри.

Ранее наставник неаполитанцев перед прибытием на стадион продемонстрировал средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.