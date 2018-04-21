Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»

Отмечается, что клубы достигли договоренности по этому вопросу. Какую сумму заплатят туляки за право Дзюбы выйти на поле не уточняется.

Ранее 21 апреля сообщалось, что Дзюба готов компенсировать только часть суммы, необходимой для его участия в предстоящем матче. Форвард был готов расстаться с пятью миллионами рублей. Изначально Арсенал должен был заплатить за его выход на поле 120 тысяч евро (порядка 9 миллионов рублей).

«Арсенал» арендовал Дзюбу у «Зенита». В контракте есть пункт, согласно которому 29-летний нападающий сможет участвовать в матче против бывшего клуба при условии выплаты туляками вышеуказанной суммы.

Матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Арсеналом» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 22 апреля, в Туле.