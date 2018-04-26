Тренер «Баварии» считает несправедливым поражение от «Реала»

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его подопечные дома проиграли мадридскому "Реалу" . По словам специалиста, немецкая команда не заслуживала поражения, передает ТАСС

"Мы хотим сделать все, что от нас потребуется, чтобы добыть нужный нам результат на следующей неделе. Это наш долг. Полуфиналы состоят из двух встреч, поэтому посмотрим, что будет, когда закончится вторая игра. Сегодня мы не заслуживали поражения, я в этом уверен", — цитирует Хайнкеса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Мадриде 1 мая.