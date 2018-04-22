Игрок сборной Малави скончался в Португалии

18-летний нападающий сборной Малави U20 Абель Мвакилама умер в Португалии от церебральной малярии, сообщает «Чемпионат»

Недавно спортсмен прибыл в Португалию, где присоединился к команде одной из низших лиг «Эшмориш». По словам его менеджера, причиной смерти стала целебральная малярия, которой футболист три недели назад заразился в Малави.

С жалобами на сильную головную боль Мкавилама был госпитализирован, в минувшую пятницу он скончался.

В Малави Мвакилама успешно играл за команду «Читипа Юнайтед», в прошлом сезоне способствовал ее переходу в высшую лигу, забив 37 голов. В составе «Эшмориша» забил семь голов в пяти матчах.

Церебральная малярия является наиболее частым осложнением тропической малярии. Очень часто заканчивается легальным исходом. Инфицирование малярией происходит при укусе зараженного комара.