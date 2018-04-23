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Коррупция в «Динамо» привлекла полицию
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Коррупция в «Динамо» привлекла полицию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Валерий Стржалковский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает РБК.
Стржалковский подозревает бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева в незаконном выведении денежных средств через заключение контрактов со связанными с ним компаниями. С применением коррупционных схем могут быть связаны последние трансферы бело-голубых: переход защитника Константина Рауша из немецкого «Кельна» и приобретение ганского опорного полузащитника Абдулы Азиза Тетте.
В частности, оформляя переход Рауша, российский клуб заключил контракт с британской фирмой Golden Toys LLC, основанной за месяц до заключения договора. Фирма претендовала на 1,25 миллиона евро в качестве помощи за переход футболиста. Однако сам Рауш не слышал о такой организации.
Название другой фирмы, которая по похожей схеме «ассистировала» бело-голубым в трансфере Тетте, не было обнаружено в британском реестре юридических лиц.
Помимо Муравьева, причастным к подобной деятельности может оказаться и бывший исполнительный директор «Динамо» Алексей Смертин. Его подписи стоят под подозрительными соглашениями.
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