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Гвардиола похвалил Зинченко
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Гвардиола оценил вклад Зинченко в чемпионство «Манчестер Сити» 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко и Фабиана Делфа за их вклад в чемпионский титул клуба.
"Нам очень повезло, что Делфу и Зинченко удалось отлично заменить травмированного Менди. Быть может, в следующем сезоне, когда вернутся в строй Менди и Уокер, мы сможет использовать их сильные стороны в атаке", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" семь матчей в Премьер-лиге. На счету 28-летнего Делфа 18 поединков и 1 гол.
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