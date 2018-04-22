Гвардиола похвалил Зинченко

Гвардиола оценил вклад Зинченко в чемпионство «Манчестер Сити»

"Нам очень повезло, что Делфу и Зинченко удалось отлично заменить травмированного Менди. Быть может, в следующем сезоне, когда вернутся в строй Менди и Уокер, мы сможет использовать их сильные стороны в атаке", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" семь матчей в Премьер-лиге. На счету 28-летнего Делфа 18 поединков и 1 гол.