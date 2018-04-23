Ещё
Дзюба поставил цель вернуться в сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба поставил цель вернуться в сборную 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: «Арсенал»
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что сделает все возможное для того, чтобы вернуться в сборную России.
Слова Дзюбы приводит официальный сайт «Арсенала».
«Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба», — сказал нападающий.
В 2018 году Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах за «Арсенал».
LiveSport.Ru: последние новости
В FA решили поддержать бойкот ЧМ-2018 Мохамед Салах — игрок года в АПЛ Кокорин приступил к тренировкам с мячом
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
CAS опубликовал обоснования по апелляции Легкова
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение