Дзюба поставил цель вернуться в сборную

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что сделает все возможное для того, чтобы вернуться в сборную России.

Слова Дзюбы приводит официальный сайт «Арсенала».

«Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба», — сказал нападающий.

В 2018 году Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах за «Арсенал».