ЦСКА и «Краснодар» представили стартовые составы

Московский ЦСКА и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набакин, Бистрович, Фернандес, Головин, Кучаев, Чалов, Муса

Стартовый состав "Краснодара": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.

Встреча пройдет 22 апреля на стадионе "ВЭБ Арена". Начало в 16:30 по московскому времени.