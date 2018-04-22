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ЦСКА и «Краснодар» представили стартовые составы
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ЦСКА и «Краснодар» представили стартовые составы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набакин, Бистрович, Фернандес, Головин, Кучаев, Чалов, Муса
Стартовый состав "Краснодара": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.
Встреча пройдет 22 апреля на стадионе "ВЭБ Арена". Начало в 16:30 по московскому времени.
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