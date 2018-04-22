Дзюба отомстил «Зениту» 

Матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Зенитом» в воскресенье в Туле закончился со счётом 3:3, сообщает «Чемпионат».
Уже на третьей минуте Игорь Горбатенко открыл счёт в матче после передачи Артёма Дзюбы, нападающего петербургского «Зенита», выступающего на правах аренды за тульский «Арсенал». На 36-й минуте матча полузащитник «Зенита» Леандро Паредес послал мяч с углового в ближний угол ворот противника, голкипер Михаил Левашов не смог отразить удар. В конце первого тайма Сергей Ткачёв вывел «Арсенал» вперед.
На 77-й минуте Горбатенко получил вторую желтую карточку, а затем вышедший на замену полузащитник "Зенита" Далер Кузяев головой направил мяч в ворота «Арсенала». Однако на 88-й минуте Дзюба восстановил статус-кво.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после игры ответил на вопрос по поводу принадлежащих петербургскому клубу Олега Шатова («Краснодар») и Артёма Дзюбы («Арсенал»). Ранее ФК «Зенит» получил деньги за участие в матчах против санкт-петербургской команды арендованных у нее игроков.
«Я рад за Олега и Артёма, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба», — сказал Манчини.
Он также отметил, что права на этих игроков принадлежат «Зениту», и уже через 3 недели оба вернутся в расположение команды.
«Поэтому довольно странно, что они сами платят», — сказал тренер.
«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) находится на третьем.