Дзюба отомстил «Зениту»

Матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Зенитом» в воскресенье в Туле закончился со счётом 3:3, сообщает «Чемпионат».

На 77-й минуте Горбатенко получил вторую желтую карточку, а затем вышедший на замену полузащитник "Зенита" Далер Кузяев головой направил мяч в ворота «Арсенала». Однако на 88-й минуте Дзюба восстановил статус-кво.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после игры ответил на вопрос по поводу принадлежащих петербургскому клубу Олега Шатова («Краснодар») и Артёма Дзюбы («Арсенал»). Ранее ФК «Зенит» получил деньги за участие в матчах против санкт-петербургской команды арендованных у нее игроков.

«Я рад за Олега и Артёма, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба», — сказал Манчини.

Он также отметил, что права на этих игроков принадлежат «Зениту», и уже через 3 недели оба вернутся в расположение команды.

«Поэтому довольно странно, что они сами платят», — сказал тренер.

«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) находится на третьем.