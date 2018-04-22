Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе

Странное обращение питерских к Дзюбе pic.twitter.com/T1kLgjZuD6— Киса и Ося (@titojiv) 22 апреля 2018 г. Болельщики петербургского "Зенита" устроили небольшой перфоманс, адресованный в адрес нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбы во время матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), которая состоялась в Туле, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер, на котором было написано: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха".

Дзюба был арендован "Арсеналом" в январе 2018 года. Права на него принадлежат "Зениту". Перед встречей он пообещал заплатить необходимую сумму денег для того, чтобы получить право сыграть против петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 3:3. Дзюба отметился голом, который спас тульскую команду от поражения.