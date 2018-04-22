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Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
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Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщики петербургского "Зенита" устроили небольшой перфоманс, адресованный в адрес нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбы во время матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), которая состоялась в Туле, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер, на котором было написано: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха".
Дзюба был арендован "Арсеналом" в январе 2018 года. Права на него принадлежат "Зениту". Перед встречей он пообещал заплатить необходимую сумму денег для того, чтобы получить право сыграть против петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 3:3. Дзюба отметился голом, который спас тульскую команду от поражения.
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