«Амкар» на выезде одолел «Тосно» 

В рамках 27-го тура РФПЛ "Тосно" уступил "Амкару".
"Тосно" — "Амкар" 0:2 Голы: Рязанцев (пен), 17 — 0:1, Костюков, 90 — 0:2 "Тосно": Юрченко, Дугалич, Сухарев, Маргасов, Буйволов, Полетанович, Жигулев (Палиенко, 56), Мирзов, Нуну Роша (Рикардиньо, 82), Мелкадзе (Труйич, 34), Галиулин.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Голь (Костюков, 88), Рязанцев, Комолов (Эззатоллахи, 71), Гащенков, Милькович, Бодул (Браун Форбс, 76).
Предупреждения: Мирзов (73), Буйволов (77), Эззатоллахи (87), Голь (87), Нигматуллин (90).