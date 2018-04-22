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«Амкар» на выезде одолел «Тосно»
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«Амкар» на выезде одолел «Тосно» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В рамках 27-го тура РФПЛ "Тосно" уступил "Амкару".
"Тосно" — "Амкар" 0:2  Голы: Рязанцев (пен), 17 — 0:1, Костюков, 90 — 0:2  "Тосно": Юрченко, Дугалич, Сухарев, Маргасов, Буйволов, Полетанович, Жигулев (Палиенко, 56), Мирзов, Нуну Роша (Рикардиньо, 82), Мелкадзе (Труйич, 34), Галиулин.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Голь (Костюков, 88), Рязанцев, Комолов (Эззатоллахи, 71), Гащенков, Милькович, Бодул (Браун Форбс, 76).
Предупреждения: Мирзов (73), Буйволов (77), Эззатоллахи (87), Голь (87), Нигматуллин (90).
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