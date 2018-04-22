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Дзюба сыграл против «Зенита» на уколах
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Дзюба сыграл против «Зенита» на уколах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поделился подробностями участия нападающего Артема Дзюбы в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против петербургского "Зенита".
По словам Аджоева, Дзюба играл против сине-бело-голубых с повреждением. Для участия в матче ему были сделаны необходимые уколы, сообщает "Чемпионат.com".
Дзюба был арендован "Арсеналом" в январе 2018 года. Права на него принадлежат "Зениту". Перед встречей он пообещал заплатить необходимую сумму денег для того, чтобы получить право сыграть против петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 3:3. Дзюба отметился голом, который спас тульскую команду от поражения, а также сделал результативную передачу.
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