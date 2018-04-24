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Муса признан MVP 27-го тура РФПЛ
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Муса признан MVP 27-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса признан MVP 27-го тура российской Премьер-Лиги. По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Муса набрал 12 баллов. По 3 очка нигерийский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований (в сети «ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 18 баллов.
На звание MVP 27-го тура чемпионата России также претендовали полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба и хавбек «Ахмата» Бернард Бериша.
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