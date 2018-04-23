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«Ювентус» повторил антирекорд 6-летней давности
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«Ювентус» ни разу не ударил в створ в домашнем матче впервые с сезона-2011/12 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи» (0:1) туринцы прервали серию, которая длилась с сезона-2011/12.
Как сообщает OptaPaolo в своём «твиттере», футболистам «старой синьоры» ни разу не удалось нанести удар в створ ворот соперника. В последний раз такое случалось в сезоне-2011/12, когда «Ювентус» переехал на свою нынешнюю арену — «Ювентус Стэдиум».
После поражения в игре с «Наполи» «Ювентус» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Серии А, однако за четыре тура до окончания чемпионата разрыв между командами сократился до одного очка.
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