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Смолов рассказал об отношении к Капелло
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Федор Смолов: Было очень обидно, когда Капелло не вызвал меня на чемпионат мира в Бразилии 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру Фабио Капелло.
«У меня немного неоднозначное отношение к Фабио Капелло. С одной стороны, именно при этом тренере я впервые оказался в национальной команде. С другой стороны, было очень обидно и неприятно, когда он вдруг не вызвал меня на чемпионат мира в Бразилии, при том что до этого на протяжении полутора лет постоянно приглашал в команду.
Но я навсегда запомнил несколько его советов. «Никогда себя не жалей», «Работай вне зависимости от того, болит у тебя что-то или нет». Когда тяжело, вспоминаю его выражение лица и делаю через «не могу». Эти советы Капелло очень мне помогли по жизни — я стараюсь никогда не сдаваться», — приводит слова Смолова официальный сайт ФИФА.
Под руководством Капелло Смолов принял участие в пяти матчах, в которых забил два гола.
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