Альварес поделился впечатлением о России

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес в интервью "Газете.Ru" рассказал о своем первом впечатлении от России.
"Что я могу сказать об РФПЛ? Мне показалось любопытным, насколько сильна конкуренция в российской лиге. Многие команды равны по уровню между собой — это очень удивляет. В таких условиях нужно играть на максимум абсолютно во всех матчах чемпионата прямо до самого конца, если ты хочешь забраться как можно выше.
Что вы никогда не забудете о России после своего дебютного сезона в РФПЛ? Конечно, это холод! Никогда не забуду, что такое играть в футбол в зимнюю температуру (смеется). И навсегда сохраню в памяти моих одноклубников и Тулу.
Вообще это самый первый раз, когда я уехал из своей родной Барселоны и покинул пределы зоны комфорта, так что весь российский опыт я точно не забуду", — сказал Альварес.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 3:3. У туляков авторами голов стали Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев, а также Артем Дзюба, арендованный "Арсеналом". Права на форварда принадлежат "Зениту". В составе сине-бело-голубых забили Леандро Паредес и Далер Кузяев, оформивший дубль.