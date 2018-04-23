Альварес поделился впечатлением о России

Альварес рассказал о своем первом впечатлении от России

"Что я могу сказать об РФПЛ? Мне показалось любопытным, насколько сильна конкуренция в российской лиге. Многие команды равны по уровню между собой — это очень удивляет. В таких условиях нужно играть на максимум абсолютно во всех матчах чемпионата прямо до самого конца, если ты хочешь забраться как можно выше.

Что вы никогда не забудете о России после своего дебютного сезона в РФПЛ? Конечно, это холод! Никогда не забуду, что такое играть в футбол в зимнюю температуру (смеется). И навсегда сохраню в памяти моих одноклубников и Тулу.

Вообще это самый первый раз, когда я уехал из своей родной Барселоны и покинул пределы зоны комфорта, так что весь российский опыт я точно не забуду", — сказал Альварес.