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Вход на финал Кубка России могут сделать бесплатным
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Вход на финал Кубка России по футболу могут сделать бесплатным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: DixiNews
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, что Российский футбольный союз (РФС) может сделать бесплатным вход на финал Кубка страны, сообщает ТАСС.
Титул разыграют "Тосно" и курский "Авангард".
"Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска — об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне.
Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда", — заявил Мутко.
Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград— Арене" 9 мая. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области погасит долги по зарплатам перед игроками "Тосно".
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