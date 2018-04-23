Вход на финал Кубка России могут сделать бесплатным

Вход на финал Кубка России по футболу могут сделать бесплатным

Титул разыграют "Тосно" и курский "Авангард".

"Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска — об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне.

Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда", — заявил Мутко.

Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград— Арене" 9 мая. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области погасит долги по зарплатам перед игроками "Тосно".