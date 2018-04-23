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Глушаков не попал в состав «Спартака» на матч с «Ахматом»
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Глушаков не попал в состав «Спартака» на матч с «Ахматом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Спартак" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав "Спартака": Александр Селихов, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов, Лукас Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Стартовый состав "Ахмата": Евгений Городов, Ризван Уциев, Андрей Семенов, Уилкер Анхель, Милад Мохаммади, Родолфо, Исмаэл, Антон Швец, Бернард Бериша, Беким Балай, Магомед Митришев.
Матч "Спартак" — "Ахмат" начнется в 19.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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