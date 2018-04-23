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Британцев призывают не шутить в России
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Британцев призвали не шутить в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Великобритании попросила фанатов воздержаться от провокаций в адрес россиян во время чемпионата мира по футболу — 2018. По словам ответственного за безопасность англичан в ходе турнира, в России у многих людей есть «сильные патриотические настроения».
Британская полиция попросила английских фанатов воздержаться от провокаций во время чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Призыв в адрес болельщиков через издание The Times сделал главный констебль английского графства Южный Йоркшир Марк Робертс, ответственный за безопасность футболистов и поклонников сборной Англии в ходе предстоящего мундиаля.
По словам правоохранителя, россиян отличают «сильные патриотические настроения».
«Шутки, к которым английские фанаты прибегали в других странах, в России не поймут, — подчеркнул он. — Некоторые британские болельщики думают, что это просто шуточки, которые не несут за собой ничего серьезного. Однако в России подобные вещи так восприниматься не будут. Таким образом вы лишь привлечете внимание и усилите риски по отношению к себе. Российское общество отличают сильные патриотические настроения».
Проявлять максимальную осторожность Робертс призвал в тех городах, в которым у россиян «особое отношение».
«Это, например, Волгоград, в прошлом носивший название Сталинград — место одного из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны. Болельщики должны быть внимательными, и нам нужно проявить определенную деликатность восприятия. Мы ведь не ожидаем того, что фанаты сборных других стран приедут в Великобританию и проявят неуважение по отношению к Кенотафу (известный британский монумент в память о жертвах Первой мировой войны — «Газета.Ru»)», — заключил полицейский.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 англичане (единственная британская сборная на этом мундиале) сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией, матчи пройдут в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде соотвественно.
ранее в Великобритании уже неоднократно выпускались различные «памятки болельщиков» на чемпионат мира в России, однако их авторами в основном были журналисты, а сами материалы, как правило, были далеки от адекватности, основываясь на сомнительных фактах и утверждениях.
Особо рьяно, естественно, в прессе обсуждались «ужасающие» российские фанаты, лишь из-за существования которых, по мнению британских СМИ, планетарное первенство стоило бы перенести в какую-то иную страну.
Пожалуй, наиболее резонансной стала прошлогодняя история со скандальным фильмом телеканала «Би-би-си-2» под названием «Армия российских хулиганов» — о якобы серьезном намерении российских болельщиков продолжить начатое еще во время Евро-2016 в Марселе противостояние с британцами.
Сообщалось, что режиссер ленты Алекс Стокли фон Статцер даже специально приезжал в Россию для личной встречи с лидерами и участниками самых известных фанатских группировок, включая «фирмы» «Орловские мясники» и «Гладиаторы».
Среди прочего, фон Статцер побывал и в Ростове-на-Дону, одном из городов ЧМ-2018, где якобы снял «ожесточенные тренировки и отборочные драки фанатов».
Целью авторов картины, по их же словам, было оповещение сограждан о неприветливости россиян в преддверии главного футбольного турнира четырехлетия.
А уже в этом апреле о чем-то подобном заявили и в США. Согласно информации The Guardian, об опасности поездки в Россию на турнир американцев предупредил один из высокопоставленных чиновников Белого дома.
«Я бы подумал дважды перед тем, как ехать в Россию, поскольку у нас не будет тех же возможностей защитить наших граждан или хотя бы заниматься обыкновенными консульскими вопросами, когда мы окажемся там.
В такую же ситуацию попадут и другие страны. Представители любого государства будут одинаково беспокоиться о недостатке консульской помощи в России», — заявил политик.
Он также рассказал о возможных случаях терроризма во время мундиаля, чему США и Россия на данный момент, по его словам, не могут противодействовать вместе.
«Любое крупное спортивное событие, вне зависимости от страны проведения, становится целью террористов. Однако сейчас у нас меньше возможностей для совместной работы с Россией в этой сфере, поскольку Москва избавилась от наших коллег, которые занимались подобными вопросами со стороны США и Великобритании», — заключил представитель Белого дома.
ранее в Великобритании заявили о бойкоте ЧМ-2018 на фоне отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в прошлом осужденного российским судом по обвинению в шпионаже, и его дочери Юлии в Солсбери — в покушении на шпиона британское правительство вскоре обвинило именно отечественные спецслужбы.
Речь, правда, здесь идет лишь о неприезде в Россию английских министров и членов королевской семьи — сборной и фанатам на мундиаль отправиться не запретили.
Позднее бойкотировать чемпионат мира по тем же причинам решило и правительство Исландии.
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