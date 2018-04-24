Российский футболист стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

В пяти матчах турнира россиянин забил девять мячей. Второе место в списке бомбардиров разделили еще один представитель России Александр Руденко из московского "Спартака" , Карлес Перес из «Барселоны» и Дани Гомес из мадридского "Реала"

Юношеская лига УЕФА — турнир, проводимый для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг УЕФА (по одному представителю от каждой страны — всего 32 команды).

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла лондонский «Челси» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.