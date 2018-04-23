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Рейнгольд: в «Спартаке» нет лидера
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Рейнгольд: в «Спартаке» нет лидера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых от "Ахмата" в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"В команде нет лидера, коим некоторое время был Денис Глушаков, но сегодня он остался в запасе, потому что находится в очень плохой форме.
Нет человека, который может подстегнуть, кого-то послать, кого-то похвалить, а это закон футбола, ведь молча никто не играет. Отсюда проигранные единоборства, за этим следуют мелкие потасовки и т.д", — сказал Рейнгольд.
Матч "Спартак" — "Ахмат" завершился со счетом 1:3.
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