В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы

«В нынешнем сезоне мы не проиграли ни одной игры в Москве. Это тоже хорошее достижение. Вы, журналисты, не подсчитывали — может, мы негласные чемпионы Москвы? Против таких команд легче настраиваться, мотивация в самой вывеске матча. Думаю, секрет наших побед над "Спартаком", скорее всего, в этом», — сказал Даудов.

«Ахмат» 23 апреля на выезде обыграл «Спартак» со счетом 3:1. После поражения красно-белые опустились на третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Локомотива» за три тура до финиша москвичи отстают на семь очков.

В сезоне-2017/2018 «Ахмат» в Москве также обыграл ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0). Клуб из Чеченской республики в чемпионате идет 10-м.