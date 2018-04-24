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В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы
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В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент «Ахмата» Магомед Даудов предположил, что грозненский клуб стал негласным чемпионом Москвы. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«В нынешнем сезоне мы не проиграли ни одной игры в Москве. Это тоже хорошее достижение. Вы, журналисты, не подсчитывали — может, мы негласные чемпионы Москвы? Против таких команд легче настраиваться, мотивация в самой вывеске матча. Думаю, секрет наших побед над "Спартаком", скорее всего, в этом», — сказал Даудов.
«Ахмат» 23 апреля на выезде обыграл «Спартак» со счетом 3:1. После поражения красно-белые опустились на третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Локомотива» за три тура до финиша москвичи отстают на семь очков.
>> «Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве
В сезоне-2017/2018 «Ахмат» в Москве также обыграл ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0). Клуб из Чеченской республики в чемпионате идет 10-м.
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