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«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересовались Иньестой
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«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" заинтересованы в трансфере полузащитника "Барселоны" Андреаса Иньесты, который в скором времени покинет каталонский клуб. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации AS, Иньеста, для которого новым клубом должен был стать китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", может рассмотреть вариант перехода в европейские команды.
Отмечается, что испанец задерживается с принятием решения именно из-за этих предложений, появившихся совсем недавно.
Ранее Иньеста не сдержал слез после замены на 88-й минуте в финальном матче Кубка Испании.
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