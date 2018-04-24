«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересовались Иньестой

«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты

Английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" заинтересованы в трансфере полузащитника "Барселоны" Андреаса Иньесты, который в скором времени покинет каталонский клуб. Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации AS, Иньеста, для которого новым клубом должен был стать китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", может рассмотреть вариант перехода в европейские команды.

Отмечается, что испанец задерживается с принятием решения именно из-за этих предложений, появившихся совсем недавно.

Ранее Иньеста не сдержал слез после замены на 88-й минуте в финальном матче Кубка Испании.