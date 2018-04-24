Четыре проблемы Семина: почему «Локо» еще не чемпион

«Локомотив» откровенно буксует по весне, теряя важнейшие очки там, где, казалось, не должен был этого делать. За три тура до конца чемпионата «железнодорожники» едва не возродили чемпионскую интригу, и только ошибки конкурентов позволили им удержать преимущество. «Газета.Ru» разбирается, что нужно сделать Юрию Семину , чтобы «Локо» стал чемпионом не только по очкам, но и по игре.

«Локомотив» буксует по весне. Это уже факт. Буксуют и конкуренты. Набрав после зимнего перерыва лишь 12 баллов из 21 возможного, «Локо» рисковал растерять восьмиочковое преимущество. «Урал» и «Ахмат» спасли Юрия Семина и его команду от фиаско. Но от потери в качестве игры весенний «Локомотив» пока никто не спас.

Проиграв в Черкизове «Амкару» и ни разу не забив в родных стенах «Ахмату» и «Уфе», подопечные Юрия Семина обнажили те игровые проблемы, о которых в контексте лидера обычно говорить не принято. Весной «Локомотив» в Черкизове провел уже пять матчей чемпионата. Один раз выиграл (у «Ростова»), один раз проиграл («Амкару»), еще три матча закончились нулевой ничьей (со «Спартаком» , «Ахматом» и «Уфой»). Из потенциальных 15 очков железнодорожники завоевали лишь пять, забив во всех этих матчах лишь два мяча.

Мы выделяем четыре причины весенней пробуксовки «Локо», которые надо исправлять уже сейчас. Что должен сделать тренер, чтобы вернуть железнодорожникам осенний блеск и достойно встретить чемпионство?

Плохая физическая форма

Одним из основных виновников многократных потерь очков «железнодорожниками» по весне является далекая от идеальной физическая готовность команды.

Если осенью «Локо» создавал свой отрыв во многом за счет большого количества голов, забитых в концовках встреч, то сегодня все обстоит иначе.

Две весенние победы над «Уралом» и «Динамо» были добыты «Локомотивом» в первом тайме, когда оба раза команда забивала за дебютную половину по два мяча. Да и в ворота «Ростова» решающий мяч был отправлен почти сразу после перерыва.

В остальных четырех встречах победить не удалось. В матче с пермяками «Локо» после перерыва пропустил дважды. Во встрече с «Ахматом» хозяева в первом тайме создали четыре голевых момента, во втором же — лишь один. В поединке с «Уфой» «железнодорожники» даже финальный штурм организовать не смогли.

У футболистов к концу матча просто не остается сил. И это удивительно, учитывая тот факт, что в январе-феврале «Локомотив» провел два полноценных сбора в испанской Марбелье без травмированных.

Проблемы с атакой имени Ари

Поиск идеальной атакующей схемы Семин проводит в боевых условиях. Осенью после травмы Ари выбора у тренера не было — на передовую был отправлен Джефферсон Фарфан . Перуанский форвард проявил себя великолепно, забив большую часть победных голов команды.

Параллельно набирал форму португальский чемпион Европы Эдер, который уже тогда несколько раз смог проявить свои качества бомбардира, за которые ранее был удостоен чести играть бок о бок с самим Криштиану Роналду

Но на зимних сборах вернулся в команду восстановившийся от травмы Ари.

Вот только сегодняшний Ари — это совсем не тот бразилец, который прошлой весной был лучшим бомбардиром коллектива. Сегодняшний Ари не обладает той стартовой скоростью, которая позволяла ему на первом движении уходить от защитников ранее. Появление этой весной Ари в стартовом составе ко всему прочему способствовало уходу Фарфана на фланг.

К последнему матчу с «Уфой» тренерский штаб «Локо» признал свою ошибку — бразильский форвард на поле не вышел. Вот только чехарда с оптимальным сочетанием нападающих привела к тому, что в пяти домашних матчах по весне «Локомотив» забил лишь два гола, один из которых с пенальти.

Желтые карточки

Если в первой половине сезона «Локомотив» терял своих футболистов в основном из-за травм (Ари и Маринато Гильерме), то на финишной прямой — из-за перебора желтых карточек.

Капитан команды Игорь Денисов получил за первые 12 туров три предупреждения. Следующие десять матчей Денисов висел на волоске, но держался. Однако во встрече с «Амкаром» опорник все-таки схлопотал «горчичник», а в концовке поединка еще и был удален.

Пропустив игру с «Ростовом», Денисов уже в следующем противостоянии с «Динамо» получил еще одну желтую карточку, после чего не смог выйти против «Ахмата».

Из-за перебора карточек не смог сыграть с грозненцами и Мацей Рыбус. Следующий нулевой матч с «Уфой» по той же причине пропускал уже Соломон Кверквелия , который в трудных встречах зачастую идет вперед помогать своей команде додавить соперника.

Сейчас в зоне риска (с тремя карточками в сезоне) находятся сразу три футболиста стартового состава — Фарфан, Мануэл Фернандеш Владислав Игнатьев . Причем зачастую полученные «горчичники» как раз и являются следствием не самой оптимальной физической формы, о чем говорилось выше.

Проваливающиеся лидеры

Лидеры «Локомотива» весной откровенно не дотягивают до своего уровня образца осеннего спурта команды.

Фернандеш в первом же матче после зимнего перерыва забил три мяча в выездной встрече Лиги Европы в Ницце. После этого был у Ману и впечатляющий матч в Екатеринбурге, где португалец не только реализовал пенальти, но и по традиции вел свою команду вперед.

Уже в дебюте встречи с «Ростовом» Ману после одного из столкновений получил болезненный удар в ребро, который не позволил ему выйти на матч с «Динамо». По ходу следующей игры с «Ахматом» Семин все-таки решился в перерыве усилить атакующую мощь португальским полузащитником — Aернандеш вышел на поле, но не усилил.

Не получилась у Ману и игра с «Уфой». Один удар в створ и четыре выигранных за матч единоборства — это не уровень привычного Фернандеша.

Алексей привычно занимает позицию в центральной зоне полузащиты, но обостряющих передач именно оттуда в последних матчах не наблюдается вовсе.

Антон же был хорош в тех играх, в которых у команды шла игра — и с «Уралом», и с «Динамо». А вот когда появилась необходимость переламывать ход встречи, добавлять не только физически, но и ментально, Антон команде не помог.

Во многом поэтому в матчах с «Амкаром» и «Уфой» Антон был заменен задолго до финального свистка, а во встрече с «Ростовом» и вовсе на поле не вышел.

После возобновления весенней части чемпионата «Локомотив» провел всего два матча РФПЛ, перед которыми был полноценный недельный цикл подготовки — с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (4:0).

К следующей встрече в Краснодаре с одноименным клубом «железнодорожники» вновь будут готовиться неделю. У Юрия Семина есть время, чтобы сделать работу над ошибками. И проблемы надо решать, срочно — иначе долгожданное чемпионство будет бесславно упущено.