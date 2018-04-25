СМИ: форвард «ПСЖ» Мбаппе может перейти в «Реал» за €200 млн

По информации издания Don Balon, президент испанского клуба Флорентино Перес из-за перехода Мбаппе готов отказаться от борьбы за другого нападающего "ПСЖ" — Неймара.

Летом 2017 года французский клуб объявил о переходе футболиста из "Монако" на правах аренды. После трансфера Мбаппе забил свой первый мяч за сборную Франции, отличившись в домашнем отборочном матче ЧМ-2018 против Голландии (4:0).

В возрасте 18 лет и 8 месяцев он стал самым молодым автором гола "трехцветных" за последние 54 года.

В нынешнем сезоне молодой форвард провел за "ПСЖ" 40 встреч во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе вывел "ПСЖ" в финал Кубка Франции.