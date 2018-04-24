Салах получил неожиданный подарок

Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Салаху участок земли в Мекке

Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Мохаммеду Салаху , признанному лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Англии, участок земли в священном для мусульман саудовском городе Мекка. Об этом, как сообщила во вторник газета "Аль— Ватан", заявил заместитель главы муниципального совета Мекки Фахд ар-Роуки.

По его словам, власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии. Ар-Роуки также указал на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, на саудовскую молодежь, а также роль футболиста "как посла всех мусульман в Великобритании".

Согласно заявлению ар-Роуки, египетский форвард "Ливерпуля" сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки. Однако, не в особой зоне, где находится главная святыня ислама — Аль-Масджид аль-Харам ("Запретная мечеть"), и не в районах, отведенных под строительство других мечетей. Если же Салах не захочет вступать в права собственности земельным участком на территории Мекки, добавил ар-Роуки, то власти Саудовской Аравии готовы выделить футболисту денежный эквивалент стоимости королевского подарка.

25-летний Салах был признан лучшим игроком текущего сезона чемпионата Англии по версии Ассоциации футболистов— профессионалов. В 33 матчах он забил 31 гол и сделал 9 результативных передач. На предстоящем чемпионате мира сборная Египта сыграет в одной группе с командой России.