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Учредители «Золотого мяча» извинились перед Иньестой
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Учредители «Золотого мяча» извинились перед Иньестой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Getty Images
Французское издание France Football, которое является учредителем футбольной награды "Золотой мяч" и ежегодно вручает ее лучшим футболистами, извинилось перед полузащитником "Барселоны" Андресом Иньестой. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Это дань уважения. Для нас Иньеста был не простым игроком, а особенным. Его благородство, командная игра и альтруизм, безусловно, отняли у него возможность на еще более возвышенное признание — "Золотой мяч", — цитирует 101GreatGoals заметку главного редактора France Football Паскаля Ферре.
В 2010 году Иньеста был ближе всего к получению награды, когда забил победный мяч в финале чемпионата мира и выиграл титул со сборной Испании, однако тогда его опередил Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" заинтересованы в трансфере Иньесты, который в скором времени покинет каталонский клуб.
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