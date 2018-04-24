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Кержаков поделился ожиданиями от новой работы
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Кержаков поделился ожиданиями от работы тренером юношеской сборной России по футболу 

RT на русском 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков, который в марте был назначен на пост главного тренера юношеской сборной России, рассказал о том, как видит свою работу с юными игроками.
«Никаких швыряний бутсой не будет, тут главное — понять, как достучаться до ребят. Я прежде всего буду исходить из тех футболистов, которые у меня будут», — сказал Кержаков в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Он отметил, что у него уже есть понимание того, как будет играть команда,
«Круг кандидатов в голове уже обрисован. Под те схемы, которые я в голове обрисовал, игроки есть», — подчеркнул Кержаков.
Ранее Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018.
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