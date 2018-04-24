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Буффон развеял слухи о конфликте в «Ювентусе»
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Буффон опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Ювентуса» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Alessandra Tarantino/AP
Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о конфликте с игроками в раздевалке после поражения в матче с "Наполи". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Это сплетня. Одна из тех, что появляются, когда команда уровня "Ювентуса", у которой нет уязвимого места, проигрывает.
Они пытаются дестабилизировать обстановку и подрывают уверенность внутри коллектива. Это нормально, подобное случается с моего первого дня в "Ювентусе", — цитирует Буффона Football Italia.
Ранее испанские и итальянские журналисты вступили в конфликт после ответного матча "Реала" и "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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