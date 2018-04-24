Буффон развеял слухи о конфликте в «Ювентусе»

Буффон опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Ювентуса»

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о конфликте с игроками в раздевалке после поражения в матче с "Наполи". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Это сплетня. Одна из тех, что появляются, когда команда уровня "Ювентуса", у которой нет уязвимого места, проигрывает.

Они пытаются дестабилизировать обстановку и подрывают уверенность внутри коллектива. Это нормально, подобное случается с моего первого дня в "Ювентусе", — цитирует Буффона Football Italia.