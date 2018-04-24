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Салах забил фантастический гол в ворота «Ромы»
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Салах забил фантастический гол в ворота «Ромы». Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы". Форвард на 36-й минуте на линии штрафной принял мяч после паса Роберту Фирмину и отправил его красивым ударом в дальний угол.
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Эдин Джеко: "В матчах с "Ливерпулем" мы должны быть настроены позитивно" "Ливерпуль" - "Рома": Милнер повторил рекорд Неймара Фирмину забил четвертый гол "Ливерпуля" в ворота "Ромы". Передачу отдал Салах. Видео
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