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«Бавария» дома проиграла «Реалу»
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«Бавария» дома проиграла «Реалу» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 28-й минуте Хамес Родригес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход Йозуа Киммиху, который вместо прострела с края штрафной нанёс удар, застав Кейлора Наваса врасплох. В конце первого тайма мадридцы отыгрались — Криштиану Роналду не стал бить в падении через себя после передачи Даниэля Карвахаля, но мяч полетел дальше, доставшись Марсело, который точно пробил с лёта в дальний нижний угол.
На 57-й минуте Рафинья подарил мяч сопернику в центре поля, а «сливочные» сразу же убежали в контратаку два в одного. Лукас Васкес сыграл на Марко Асенсио, который вышел на Свена Ульрайха и пробил в дальний угол.
Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.
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