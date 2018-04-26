Широков уверен в скором чемпионстве «Локомотива»

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков выразил мнение, что московский "Локомотив" с большой долей вероятности станет чемпионом текущего сезона Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом он заявил ТАСС

"С большей долей вероятности клуб уже чемпион — если это произойдет, значит, команда показала чемпионскую игру", — рассказал Широков.

После 27-го тура "железнодорожники" занимают в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея в своем активе 57 очков. У ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на данный момент 51 балл.

Ранее стало известно, что "Локо" гарантировал себе медали по итогам сезона.