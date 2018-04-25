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Билялетдинов рассказал о сложных отношениях с Карпиным
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Билялетдинов: ни за что на свете не пошел бы к тренеру Карпину 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший игрок сборной России, ныне футболист литовского клуба "Тракай" Динияр Билялетдинов рассказал о сложных отношениях с тренером Валерием Карпиным во время своего перехода в московский "Спартак". Слова спортсмена приводит Sport24.
"Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину. Сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально.
Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал", — сказал Билялетдинов.
Ранее Карпин заявил, что не намерен оказывать помощь московскому "Спартаку" в борьбе за золотые медали чемпионата России.
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