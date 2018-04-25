Билялетдинов рассказал о сложных отношениях с Карпиным

Билялетдинов: ни за что на свете не пошел бы к тренеру Карпину

Бывший игрок сборной России, ныне футболист литовского клуба "Тракай" Динияр Билялетдинов рассказал о сложных отношениях с тренером Валерием Карпиным во время своего перехода в московский "Спартак" . Слова спортсмена приводит Sport24. "Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину. Сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал", — сказал Билялетдинов. Ранее Карпин заявил, что не намерен оказывать помощь московскому "Спартаку" в борьбе за золотые медали чемпионата России.