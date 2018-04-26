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УЕФА придумал наказание для «Ромы»
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УЕФА придумал наказание для «Ромы» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter Джонатана Норткрофта
УЕФА накажет «Рому» проведением одного или двух гостевых матчей без зрителей из-за поведения болельщиков итальянского клуба перед первым матчем полуфинала с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Чемпионат».
О решении будет объявлено 26 апреля. Также «Рому» могут оштрафовать.
В Ливерпуле ранее арестовали двух фанатов «Ромы», 21-летнего и 29-летнего молодых людей, по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля». Мужчина попал в больницу в критическом состоянии. У него диагностировали травмы головы.
УЕФА осудил болельщиков и выразил надежду, что они понесут наказание «по всей строгости закона».
Первая полуфинальная игра команд завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». Вторая встреча «Ливерпуля» и «Ромы» состоится 2 мая в Риме.
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