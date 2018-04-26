УЕФА придумал наказание для «Ромы»

УЕФА накажет «Рому» проведением одного или двух гостевых матчей без зрителей из-за поведения болельщиков итальянского клуба перед первым матчем полуфинала с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Чемпионат».

О решении будет объявлено 26 апреля. Также «Рому» могут оштрафовать.

В Ливерпуле ранее арестовали двух фанатов «Ромы», 21-летнего и 29-летнего молодых людей, по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля». Мужчина попал в больницу в критическом состоянии. У него диагностировали травмы головы.

УЕФА осудил болельщиков и выразил надежду, что они понесут наказание «по всей строгости закона».

Первая полуфинальная игра команд завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». Вторая встреча «Ливерпуля» и «Ромы» состоится 2 мая в Риме.