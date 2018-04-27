«Барселона» заинтересована в приобретении 17-летнего бразильца

Руководство "Барселоны" проявляет интерес по отношению к нападающему бразильского "Сантоса" Родриго Силве, сообщает "Советский спорт"

По информации Sport.es отец 17-летнего форварда прибыл в Барселону для того, чтобы начать с каталонским клубом переговоры об осуществлении трансфера..

Действующий контракт Родриго с "Сантосом" рассчитан до 2022. В нем присутствует пункт о выкупе прав на игрока за €50 млн Отмечается, что "Барселона" намерена активировать данную опцию.

В Бразилии Родриго Силву называют "вторым Неймаром". В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых отличился дважды.