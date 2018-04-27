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«Барселона» заинтересована в приобретении 17-летнего бразильца
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«Барселона» заинтересована в приобретении 17-летнего бразильца 

Газета.Ru 27 апреля 2018
Фото: Soccer News
Руководство "Барселоны" проявляет интерес по отношению к нападающему бразильского "Сантоса" Родриго Силве, сообщает "Советский спорт".
По информации Sport.es отец 17-летнего форварда прибыл в Барселону для того, чтобы начать с каталонским клубом переговоры об осуществлении трансфера..
Действующий контракт Родриго с "Сантосом" рассчитан до 2022. В нем присутствует пункт о выкупе прав на игрока за €50 млн Отмечается, что "Барселона" намерена активировать данную опцию.
В Бразилии Родриго Силву называют "вторым Неймаром". В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых отличился дважды.
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