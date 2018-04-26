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Джеррард может возглавить «Рейнджерс»
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СМИ: тренер юношеского «Ливерпуля» Джеррард может возглавить «Рейнджерс» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Легенда "Ливерпуля" и главный тренер юношеской команды Стивен Джеррард может возглавить шотландский "Рейнджерс". Об этом сообщает Todomercadoweb.es.
По информации издания, президент клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим полузащитником сборной Англии, чтобы обсудить детали контракта.
На данный момент главным тренером "Рейнджерс" является Грэм Марти, который руководит командой с 10 февраля 2017 года.
В чемпионате Шотландии "Рейнджерс" за четыре тура до окончания турнира идет на втором месте с 65 очками. Команда уступает 10 баллов "Селтику".
Ранее сообщалось, что бывший игрок "Арсенала" Патрик Виейра готов возглавить лондонский клуб.
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