Главный билетный центр FIFA открылся в Нижнем Новгороде

фото hctorpedo.ruГлавный билетный центр FIFA открылся в Нижнем Новгороде18 апреля начал работу главный билетный центр FIFA в Нижнем Новгороде. Центр находится по адресу проспект Гагарина 29, в здании Дворца спорта.

С 18 апреля по 1 мая в центре можно забрать ранее заказанные билеты, а начиная с 1 мая приобрести билеты на матчи непосредственно в самом центре.

Режим работы с 18 по 30 апреля: с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.30 до 19.00. А с 1 мая двери центра будут открыты с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Как отмечается на официальном сайте, после покупки билета болельщикам необходимо будет оформить специальный паспорт — FAN ID. Заявку можно заполнить через Интернет. Забрать документ можно будет в центре выдачи, который находится по адресу улица Совнаркомовская, 28.

Купить билеты можно будет вплоть до дня финальной игры мундиаля.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мундиаля:

18 июня (понедельник, 15:00) — Швеция -Южная Корея

21 июня (четверг, 21:00) — Аргентина — Хорватия

24 июня (воскресенье, 15:00) — Англия — Панама

27 июня (среда, 21:00) — Швейцария — Коста-Рика

1 июля (воскресенье, 21:00) — 1/8 финала

6 июля (пятница, 17:00) –1/4 финала