Ещё
Эмре Джан сделал выбор между «Ювентусом» и ПСЖ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмре Джан сделал выбор между «Ювентусом» и ПСЖ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан сделал выбор между туринским "Ювентусом" и ПСЖ, которые заинтересованы в его подписании.
Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 24-летний хавбек по окончанию текущего сезона решил перебраться в стан "старой синьоры". Выбор немца объясняется тем, что он видит в спортивном проекте чемпионов Италии большую перспективу, нежели у их коллег из Франции.
В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль". Срок действия его контракта с клубом истекает этим летом.
Soccer News: последние новости
Месси: "Барселона" превосходила всех своих соперников" Официально: "Краснодар" расстается с Лаборде Майораль: "Уверен, что придется уйти из "Реала"
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову33
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение