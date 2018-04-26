Вернблум показал новую странную прическу

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум показал новую прическу. Об этом он сообщил в сториз на своей странице в инстаграме, сообщает "Советский спорт"

Он отметил, что в роли парикмахера выступила его жена Нина.

"Какого черта?! Нина Вернблум — худший парикмахер в мире", — написал футболист.

Вернблум показал новую прическу pic.twitter.com/143kvRv7u5— Nikita Mogilev (@Nikitos_M) 26 апреля 2018 г. В нынешнем сезоне 31-летний швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет заключить с Вернблумом новый контракт с понижением в зарплате.